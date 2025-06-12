При крушении самолёта в Индии погибли как минимум 133 человека

По меньшей мере 133 человека погибли в результате крушения самолета Air India недалеко от аэропорта Ахмедабада. Об этом сообщает News18.

12 июня недалеко от аэропорта Ахмедабада, потерпел крушение самолёт, на борту которого находились 232 пассажира и 10 членов экипажа. Судно должно было вылететь в Лондон в 13:17 по местному времени.

На борту находились граждане разных стран, включая 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, 7 граждан Португалии и 1 гражданин Канады. Свидетели сообщали о густом дыме сразу после трагедии. К месту ЧП прибыли пожарные и спасательные службы. Причины катастрофы пока не установлены.