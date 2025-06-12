При крушении самолёта в Индии погибли как минимум 133 человека
News18: Число жертв при крушении самолёта в Индии выросло до 133
Фото с места крушения самолёта в Индии. Обложка © X / myhomeland_pk
По меньшей мере 133 человека погибли в результате крушения самолета Air India недалеко от аэропорта Ахмедабада. Об этом сообщает News18.
12 июня недалеко от аэропорта Ахмедабада, потерпел крушение самолёт, на борту которого находились 232 пассажира и 10 членов экипажа. Судно должно было вылететь в Лондон в 13:17 по местному времени.
На борту находились граждане разных стран, включая 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, 7 граждан Португалии и 1 гражданин Канады. Свидетели сообщали о густом дыме сразу после трагедии. К месту ЧП прибыли пожарные и спасательные службы. Причины катастрофы пока не установлены.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди оперативно отреагировал на произошедшее, проведя переговоры с министром внутренних дел Амитом Шахом и министром гражданской авиации Раммоханом Найду. Он поручил им немедленно вылететь в Ахмедабад и обеспечить всестороннюю поддержку пострадавшим и их семьям.
Ранее сообщалось, что хвостовая часть самолета, разбившегося в Индии, обрушилась на здание, где проживают врачи. По информации NDTV, среди пассажиров был Виджай Рупани, экс-глава штата Гуджарат. Также сообщается, что граждан России на борту потерпевшего крушение воздушного судна не было. Возможно, что в результате трагедии есть выжившие.