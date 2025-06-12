«Уже всё организовано»: Герой СВО рассказал Life.ru, как сделает предложение возлюбленной

Участник СВО, проходящий обучение по программе «Время героев», рассказал журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву, как сделает предложение своей избраннице. Ранее во время встречи в Кремле он поделился с президентом РФ Владимиром Путиным, что намерен жениться после завершения первого этапа обучения.