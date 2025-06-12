«Уже всё организовано»: Герой СВО рассказал Life.ru, как сделает предложение возлюбленной
Участник программы «Время героев» рассказал, как сделает предложение избраннице
Участник СВО, проходящий обучение по программе «Время героев», рассказал журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву, как сделает предложение своей избраннице. Ранее во время встречи в Кремле он поделился с президентом РФ Владимиром Путиным, что намерен жениться после завершения первого этапа обучения.
Военнослужащий рассказал, как сделает предложение своей избраннице. Видео © Life.ru
«Уже всё организовано, просто надо немного подождать», — заявил военнослужащий.
Он также отметил, что сюрприз будет связан с программой «Время героев».
Напомним, что сегодня Путин в Кремле проводит встречу с участниками программы «Время героев». В рамках мероприятия ожидается обстоятельный и содержательный диалог. Также российский лидер раскрыл, что в праздничный день — в День России — встретится с бойцом СВО, который выполнил его приказ и женился.
Обложка © Life.ru