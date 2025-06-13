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Регион
13 июня, 10:19

Названо число раненых в результате израильского удара по Ирану

Tasnim: Не менее 95 ранены и один человек погиб в результате ударов Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KHUNNINE

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KHUNNINE

Не менее 95 иранцев получили ранения, и один спасатель погиб в результате израильских ночных ударов, нанесённых по 12 провинциям исламской республики. Об этом заявил представитель Иранского общества Красного полумесяца Моджтаба Халиди.

«В ходе инцидента 95 соотечественников получили ранения и были доставлены в медицинские центры, а 26 другим была оказана помощь на месте происшествия. К сожалению, один из наших спасателей в провинции Восточный Азербайджан погиб во время операции», — приводит его слова агентство Tasnim.

В ходе работ в районе Каср-е Ширин был ранен один из сотрудников экстренных служб, он госпитализирован. Масштабные спасательные операции продолжаются в 12 провинциях Ирана.

Гигантское здание в Тегеране обрушилось после ночного удара Израиля
Гигантское здание в Тегеране обрушилось после ночного удара Израиля

Напомним, что масштабная военная операция была развернута Израилем в ночь на 13 июня, армия страны нанесла серию ударов по территории Ирана. Сообщается, что в ходе операции ЦАХАЛ около 200 самолётов нанесли удары примерно по сотне объектов в Иране. В Тегеране на данный момент находятся свыше 50 артистов Большого симфонического оркестра из России. Решается вопрос об их эвакуации.

Мария Любицкая
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