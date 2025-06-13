Названо число раненых в результате израильского удара по Ирану

Не менее 95 иранцев получили ранения, и один спасатель погиб в результате израильских ночных ударов, нанесённых по 12 провинциям исламской республики. Об этом заявил представитель Иранского общества Красного полумесяца Моджтаба Халиди.

«В ходе инцидента 95 соотечественников получили ранения и были доставлены в медицинские центры, а 26 другим была оказана помощь на месте происшествия. К сожалению, один из наших спасателей в провинции Восточный Азербайджан погиб во время операции», — приводит его слова агентство Tasnim.