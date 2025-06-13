«Россия права»: Журналист сделал неожиданное заявление после ударов Израиля по Ирану

Нападения Израиля на военные и атомные объекты Ирана доказывают, что в украинском конфликте Россия занимает верную позицию. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.

«Действия вокруг так называемых мирных переговоров Ирана, США и Израиля показывают, что Россия абсолютно права в своей позиции по Украине. Заключите сделку, и мы остановимся. Никакой сделки? Мы продолжим. Иран, похоже, обманули. Это урок для других и лишнее подтверждение для Путина», — написал он.