«Россия права»: Журналист сделал неожиданное заявление после ударов Израиля по Ирану
Журналист Боуз: Россия не позволит себя обмануть в конфликте на Украине
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Нападения Израиля на военные и атомные объекты Ирана доказывают, что в украинском конфликте Россия занимает верную позицию. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.
«Действия вокруг так называемых мирных переговоров Ирана, США и Израиля показывают, что Россия абсолютно права в своей позиции по Украине. Заключите сделку, и мы остановимся. Никакой сделки? Мы продолжим. Иран, похоже, обманули. Это урок для других и лишнее подтверждение для Путина», — написал он.
Напомним, что Израиль предпринял масштабную военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. По имеющимся данным, в операции ЦАХАЛ участвовало порядка 200 воздушных судов, поразивших около сотни целей. После этих действий В Иране, над мечетью Джамкаран, теперь развевается красный флаг, говорящий о возмездии. В предвидении возможной эскалации Израиль объявил чрезвычайное положение и приступил к призыву резервистов.