Постпред ООН Иравани назвал атаки Израиля актом терроризма и объявлением войны

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сделал заявление о том, что атаки, предпринятые Израилем против Ирана, следует расценивать как акт государственного терроризма. Об этом он сообщил в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

По его словам, данные действия представляют собой грубейшее нарушение норм международного права. Иранский дипломат особо отметил, что Тегеран не намерен забывать о гибели своих граждан в результате атак с применением американского оружия.