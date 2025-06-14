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Регион
13 июня, 22:17

Постпред ООН Иравани назвал атаки Израиля актом терроризма и объявлением войны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сделал заявление о том, что атаки, предпринятые Израилем против Ирана, следует расценивать как акт государственного терроризма. Об этом он сообщил в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

По его словам, данные действия представляют собой грубейшее нарушение норм международного права. Иранский дипломат особо отметил, что Тегеран не намерен забывать о гибели своих граждан в результате атак с применением американского оружия.

«Эти зверства представляют собой явный акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права. <...> Мы не забудем, что наши люди погибли в результате израильских нападений с применением американского оружия. Эти действия равносильны объявлению войны», — сказал Иравани.

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В ночь на 13 июня Израиль осуществил масштабную военную операцию под кодовым названием «Восходящий лев», целью которой стали ядерные объекты Ирана. По информации израильских военных, в операции было задействовано около двухсот самолётов, поразивших около ста объектов. В результате этих атак погибли не менее 78 гражданских лиц, более 300 получили ранения, в том числе около 20 высокопоставленных иранских командиров. В ответ на это Иран начал операцию «Правдивое обещание 3».

Антон Голыбин
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