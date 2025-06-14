Авиация Израиля не смогла попасть по нефтяному заводу в иранском Тебризе
Fars: Израиль не попал по нефтеперерабатывающему заводу в иранском Тебризе
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Израильские военнослужащие выпустили ракету по нефтеперерабатывающему заводу в Тебризе, что в северо-западной части Ирана. Об сообщило агентство Mehr.
Как утверждает агентство Fars, завод не получил повреждений, израильские ракеты не достигли целей. Отмечается, что предприятие продолжает штатную работу.
Напомним, 13 июня Израиль нанёс удар по Ирану, убив как минимум 78 человек. Тегеран назвал атаку объявлением войны и пообещал жёсткий ответ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран не смог воспользоваться предоставленным ему шансом на заключение ядерной сделки. По его словам, последствия отказа от соглашения для Ирана будут «гораздо хуже любых его ожиданий». 14 июня стало известно, что израильские силы обороны (ЦАХАЛ) наращивают интенсивность военной операции.