Стало известно, кто представит Колумбию на Интервидении
Дуэт Las Añez представит Колумбию на Интервидении
Дуэт Las Añez. Обложка © VK / Интервидение 2025
Сёстры-близнецы Хуанита и Валентина Аньес Ротманн (дуэт Las Añez) станут представителями Колумбии на международном конкурсе Интервидение. Об этом сообщили организаторы музыкального состязания.
«Колумбия на «Интервидении«25»! Приветствуем новых участниц! Колумбия выходит на сцену «Интервидения»25» с голосами, которые не спутать ни с чем. Страну представит дуэт Las Añez — близнецы Хуанита и Валентина Аньес Ротманн», — говорится в сообщении.
Дуэт начал музыкальную карьеру в Боготе и с тех пор покорил сцены Латинской Америки, Европы и Азии. Артистки сотрудничали с мировыми звёздами и не раз удостаивались национальных музыкальных наград.
Напомним, что участие в Интервидении подтвердили уже два десятка стран, среди которых Китай и США. 12 июня, на Манежной площади в Москве был дан старт обратному отсчёту до начала состязания. Россию будет представлять Shaman с песней, написанной Максом Фадеевым.