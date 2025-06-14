Стало известно, кто представит Колумбию на Интервидении

Сёстры-близнецы Хуанита и Валентина Аньес Ротманн (дуэт Las Añez) станут представителями Колумбии на международном конкурсе Интервидение. Об этом сообщили организаторы музыкального состязания.

«Колумбия на «Интервидении«25»! Приветствуем новых участниц! Колумбия выходит на сцену «Интервидения»25» с голосами, которые не спутать ни с чем. Страну представит дуэт Las Añez — близнецы Хуанита и Валентина Аньес Ротманн», — говорится в сообщении.