ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 11:30

Стало известно, кто представит Колумбию на Интервидении

Дуэт Las Añez представит Колумбию на Интервидении

Дуэт Las Añez. Обложка © VK / Интервидение 2025

Дуэт Las Añez. Обложка © VK / Интервидение 2025

Сёстры-близнецы Хуанита и Валентина Аньес Ротманн (дуэт Las Añez) станут представителями Колумбии на международном конкурсе Интервидение. Об этом сообщили организаторы музыкального состязания.

«Колумбия на «Интервидении«25»! Приветствуем новых участниц! Колумбия выходит на сцену «Интервидения»25» с голосами, которые не спутать ни с чем. Страну представит дуэт Las Añez — близнецы Хуанита и Валентина Аньес Ротманн», — говорится в сообщении.

Дуэт начал музыкальную карьеру в Боготе и с тех пор покорил сцены Латинской Америки, Европы и Азии. Артистки сотрудничали с мировыми звёздами и не раз удостаивались национальных музыкальных наград.

«Банально и не свежо»: Музыкальный критик разнёс новую песню Shaman для Интервидения
«Банально и не свежо»: Музыкальный критик разнёс новую песню Shaman для Интервидения

Напомним, что участие в Интервидении подтвердили уже два десятка стран, среди которых Китай и США. 12 июня, на Манежной площади в Москве был дан старт обратному отсчёту до начала состязания. Россию будет представлять Shaman с песней, написанной Максом Фадеевым.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar