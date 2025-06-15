Египет, Нигерия, Сирия: Трамп планирует запретить въезд гражданам ещё 36 стран

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность включения ещё 36 стран в список государств, гражданам которых будет запрещён въезд на территорию Штатов. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на Госдепартамент.

4 июня американский лидер уже подписал указ, который полностью запрещает въезд из 12 стран, включая Афганистан, Чад, Конго, Экваториальную Гвинею, Гаити, Сомали и Иран. Также были введены ограничения для граждан семи стран, среди которых Туркмения, Куба и Венесуэла.

Новый список потенциально включает 25 стран Африки, а также несколько государств Центральной Азии и Тихоокеанских островов. Внутренняя записка, подписанная секретарём Госдепа Марко Рубио, была направлена американским дипломатам и определяет контрольные показатели, которые эти страны не смогли выполнить

«В записке рассматриваются следующие страны: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Бутан, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминика, Эфиопия, Египет, Габон, Гамбия, Гана, Кыргызстан, Либерия, Малави, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Тонга, Тувалу, Уганда, Вануату, Замбия и Зимбабве», — пишет WP.