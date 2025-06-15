Пилот рухнувшего в Индии самолёта сообщал диспетчерам о проблемах во время взлёта

Командир экипажа разбившегося в Индии самолёта Boeing 787 Dreamliner говорил диспетчерам о проблемах с двигателями во время взлёта. Об этом сообщает телеканал India Today.

Перед крушением борта пилот передал последние сообщения, в которых указывал на недостаточную тягу, а также на ухудшение связи. Он также успел подать сигнал бедствия.