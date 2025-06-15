Пилот рухнувшего в Индии самолёта сообщал диспетчерам о проблемах во время взлёта
India Today: Пилот Boeing 787 Dreamliner говорил о нехватке тяги перед крушением
Место падения Boeing 787 Dreamliner. Обложка © Х / ind_vibrant
Командир экипажа разбившегося в Индии самолёта Boeing 787 Dreamliner говорил диспетчерам о проблемах с двигателями во время взлёта. Об этом сообщает телеканал India Today.
Перед крушением борта пилот передал последние сообщения, в которых указывал на недостаточную тягу, а также на ухудшение связи. Он также успел подать сигнал бедствия.
Напомним, самолёт потерпел крушение 12 июня недалеко от индийского города Ахмадабад, упав на жилой район в 2 километрах от аэропорта вылета. По последним данным, в авиакатастрофе погибли 274 человека. При этом одному пассажиру рухнувшего Boeing 787 удалось выжить. 40-летний гражданин Великобритании Вишвас Кумар Рамеш признался, что не знает, как он уцелел.