«Не падение с неба»: Лётчик заметил странность на видео крушения самолёта в Индии, унесшего 274 жизни

Лётчик-инструктор Андрей Краснопёров, просмотрев видео крушения самолёта в Индии, обратил внимание, что лайнер упал через четыре минуты после взлёта. Однако весьма странно, что у него были выпущены шасси, поскольку самолёт уже отдалился от аэропорта.

«Если он уже улетел от аэродрома, значит, часть закрылков он убрал и, судя по видео, выполнял плавное снижение. Выпущенные шасси говорят о том, что он готовился к посадке. Это не падение с неба, это попытка сесть», — заявил эксперт.

Он также указал, что на кадрах отсутствуют признаки пожара и дыма из двигателей. При этом версия с отказом двигателей выглядит правдоподобной. Однако при отсутствии дыма можно сделать вывод, что двигатели вообще не работали: либо топливо не поступало, либо его просто не было.

Специалист допустил возможность выхода из строя насосов подачи топлива, однако крайне маловероятно, чтобы это произошло одновременно с двумя двигателями. Наиболее странным моментом он считает не отказ техники, а выбор места для посадки. Самолет шёл ровно и управляемо, но вместо ровной площадки двигался в сторону здания, причём без выпущенных для снижения скорости закрылков.