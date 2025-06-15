Британия намерена участвовать в разрешении кризиса на Ближнем Востоке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности страны активно участвовать в усилиях по дипломатическому урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте британского правительства.

В ходе обсуждений с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом аль-Саудом, которые состоялись в субботу, Стармер подтвердил, что Лондон намерен тесно сотрудничать со своими союзниками в ближайшие дни для достижения мирного разрешения конфликта.