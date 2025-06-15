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Регион
15 июня, 03:48

Британия намерена участвовать в разрешении кризиса на Ближнем Востоке

Стармер заявил, что Британия готова помочь в урегулировании на Ближнем Востоке

Обложка © unsplash.com / Lawrence Krowdeed

Обложка © unsplash.com / Lawrence Krowdeed

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности страны активно участвовать в усилиях по дипломатическому урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте британского правительства.

В ходе обсуждений с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом аль-Саудом, которые состоялись в субботу, Стармер подтвердил, что Лондон намерен тесно сотрудничать со своими союзниками в ближайшие дни для достижения мирного разрешения конфликта.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сообщил о своих переговорах с израильским коллегой Гидеоном Сааром, вновь призвав к деэскалации напряжённости в регионе.

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Напомним, что ночью 15 июня Иран и Израиль вновь обменялись ракетными ударами. Число пострадавших в результате иранских ударов по Израилю уже превысило 130 человек. Также известно, что спасатели разбирают завалы в жилых кварталах Тегерана.

Юния Ларсон
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