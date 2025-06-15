Британский эсминец вышел в Оманский залив для помощи Израилю и был перехвачен иранскими ВМС
Mehr: Иран заставил изменить курс эсминца ВМС Британии в Оманском заливе
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Иранские ВМС заявили о перехвате британского разведывательного эсминца в Оманском заливе, который, предположительно, осуществлял наведение израильских ракет на Иран. В результате британское судно было вынуждено изменить курс и отказаться от следования в Персидский залив. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.
«Британский эсминец-разведчик в Оманском заливе был остановлен ВМС Ирана и вынужден был изменить курс», — пишет агентство.
По данным агентства, иранские ВМС остановили британский эсминец в северной части Индийского океана. Утверждается, что эсминец направлялся к Персидскому заливу с целью наведения израильских ракет на Иран, но получил предупреждение от иранских сил и сменил курс.
Напомним, что ночью 15 июня Иран и Израиль вновь обменялись ракетными ударами. Число пострадавших в результате иранских ударов по Израилю уже превысило 130 человек. В ходе ночной ракетной атаки жилые районы Тель-Авива также подверглись значительным разрушениям. В городе Бат-Ям существует угроза обрушения жилого дома.