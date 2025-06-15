Британский эсминец вышел в Оманский залив для помощи Израилю и был перехвачен иранскими ВМС

Иранские ВМС заявили о перехвате британского разведывательного эсминца в Оманском заливе, который, предположительно, осуществлял наведение израильских ракет на Иран. В результате британское судно было вынуждено изменить курс и отказаться от следования в Персидский залив. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

«Британский эсминец-разведчик в Оманском заливе был остановлен ВМС Ирана и вынужден был изменить курс», — пишет агентство.