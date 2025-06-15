Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Пензы
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Аэропорт в Пензе возобновил работу после ограничений на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«В аэропорту Пенза сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее аэропорту Пензы были введены ограничения. Кроме того, сегодня план «Ковёр» вводился в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска. В Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь российские силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами.