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Регион
15 июня, 09:16

Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Пензы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / supakitswn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / supakitswn

Аэропорт в Пензе возобновил работу после ограничений на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«В аэропорту Пенза сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее аэропорту Пензы были введены ограничения. Кроме того, сегодня план «Ковёр» вводился в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска. В Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь российские силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами.

Александра Мышляева
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