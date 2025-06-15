Из сотен погибших при крушении самолёта в Индии смогли опознать пока только 32

В результате масштабной авиакатастрофы на западе Индии, унёсшей жизни сотен людей, начался процесс идентификации тел. Местные власти сообщили о значительном прогрессе в этой сложной задаче.

По словам Раджниша Пателя, официального представителя администрации, личности 32 жертв уже подтверждены благодаря генетической экспертизе. Четырнадцать из них были переданы скорбящим семьям. Работа по биометрическому опознанию остальных погибших продолжается.