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15 июня, 09:24

Из сотен погибших при крушении самолёта в Индии смогли опознать пока только 32

Место падения Boeing 787 Dreamliner. Обложка © Х / ind_vibrant

Место падения Boeing 787 Dreamliner. Обложка © Х / ind_vibrant

В результате масштабной авиакатастрофы на западе Индии, унёсшей жизни сотен людей, начался процесс идентификации тел. Местные власти сообщили о значительном прогрессе в этой сложной задаче.

По словам Раджниша Пателя, официального представителя администрации, личности 32 жертв уже подтверждены благодаря генетической экспертизе. Четырнадцать из них были переданы скорбящим семьям. Работа по биометрическому опознанию остальных погибших продолжается.

«На данный момент совпали 32 образца ДНК, и 14 тел уже переданы соответствующим семьям», — заявил он.

Пилот рухнувшего в Индии самолёта сообщал диспетчерам о проблемах во время взлёта
Пилот рухнувшего в Индии самолёта сообщал диспетчерам о проблемах во время взлёта

Напомним, что в Индии 12 июня рухнул пассажирский самолёт. Согласно последним данным, жертвами авиакатастрофы стали 274 из 275 пассажиров Boeing 787. Одному человеку удалось выжить — это 40-летний гражданин Великобритании Вишвас Кумар Рамеш, который понятия не имеет, что помогло ему уцелеть.

Владимир Озеров
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