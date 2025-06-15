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Переговоры по Украине
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Регион
15 июня, 13:04

Министр обороны Италии рассказал, когда страна свернёт всю помощь Украине

Глава МО Италии Крозетто: Рим прекратит поддерживать Киев после перемирия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chernobrovin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chernobrovin

Италия моментально свернёт военную помощь Украине, как только установится подлинное перемирие и стартует мирный процесс. Об этом сообщил министр обороны Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Sera.

«Когда наступит настоящее перемирие и начнётся реальный переговорный процесс, мы прекратим нашу военную поддержку. Но пока мы продолжаем помогать Украине в рамках своих возможностей», — сказал Крозетто.

Глава оборонного ведомства категорически отверг возможность отправки итальянских военнослужащих на украинскую территорию. Он назвал такую перспективу «сюрреалистичной», отметив, что даже так называемая «коалиция желающих» пришла к аналогичному выводу.

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Абсолютно очевидно, что большинство европейских стран хотели бы избавиться от балласта в виде Украины, за который им приходится платить. США, к примеру, теперь сосредоточены на поддержке Израиля, чем очень обеспокоен Владимир Зеленский. Вместе с ними и Франция обещает помогать еврейскому государству. Разве что в Германии без перемен: Берлин увеличил военную помощь Киеву на 1,9 млрд евро.

Владимир Озеров
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