Министр обороны Италии рассказал, когда страна свернёт всю помощь Украине

Италия моментально свернёт военную помощь Украине, как только установится подлинное перемирие и стартует мирный процесс. Об этом сообщил министр обороны Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Sera.

«Когда наступит настоящее перемирие и начнётся реальный переговорный процесс, мы прекратим нашу военную поддержку. Но пока мы продолжаем помогать Украине в рамках своих возможностей», — сказал Крозетто.