Министр обороны Италии рассказал, когда страна свернёт всю помощь Украине
Глава МО Италии Крозетто: Рим прекратит поддерживать Киев после перемирия
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chernobrovin
Италия моментально свернёт военную помощь Украине, как только установится подлинное перемирие и стартует мирный процесс. Об этом сообщил министр обороны Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Sera.
«Когда наступит настоящее перемирие и начнётся реальный переговорный процесс, мы прекратим нашу военную поддержку. Но пока мы продолжаем помогать Украине в рамках своих возможностей», — сказал Крозетто.
Глава оборонного ведомства категорически отверг возможность отправки итальянских военнослужащих на украинскую территорию. Он назвал такую перспективу «сюрреалистичной», отметив, что даже так называемая «коалиция желающих» пришла к аналогичному выводу.
Абсолютно очевидно, что большинство европейских стран хотели бы избавиться от балласта в виде Украины, за который им приходится платить. США, к примеру, теперь сосредоточены на поддержке Израиля, чем очень обеспокоен Владимир Зеленский. Вместе с ними и Франция обещает помогать еврейскому государству. Разве что в Германии без перемен: Берлин увеличил военную помощь Киеву на 1,9 млрд евро.