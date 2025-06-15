Разведчица Дульцева в тюрьме не сдержала слёз, узнав о получении ордена Мужества

Российская разведчица Анна Дульцева рассказала о своих чувствах, когда в начале 2024 года узнала о награждении орденом Мужества. Дульцева отметила, что в тот момент она находилась в тюрьме в Словении вместе с мужем. Информацию о награде ей передал коллега из Службы внешней разведки (СВР) России.

«Мы узнали об этом в 2024 году, когда наш коллега нас посетил и он нам показал документ. И я вот помню свои эмоции. Это был январь. Я читаю документ — «Указ президента, вы награждены орденом Мужества». Я читаю, и у меня слёзы текут, я не могу успокоиться», — вспомнила Дульцева в эфире НТВ.