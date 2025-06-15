Разведчица Дульцева в тюрьме не сдержала слёз, узнав о получении ордена Мужества
Анна Дульцева с дочерью на переднем плане. Обложка © ТАСС / POOL / Михаил Воскресенский
Российская разведчица Анна Дульцева рассказала о своих чувствах, когда в начале 2024 года узнала о награждении орденом Мужества. Дульцева отметила, что в тот момент она находилась в тюрьме в Словении вместе с мужем. Информацию о награде ей передал коллега из Службы внешней разведки (СВР) России.
«Мы узнали об этом в 2024 году, когда наш коллега нас посетил и он нам показал документ. И я вот помню свои эмоции. Это был январь. Я читаю документ — «Указ президента, вы награждены орденом Мужества». Я читаю, и у меня слёзы текут, я не могу успокоиться», — вспомнила Дульцева в эфире НТВ.
В ответ на это она записала в блокноте для представителя России: «Служу России».
Сотрудники СВР Артём и Анна Дульцевы работали за границей под именами аргентинских граждан Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. Их арестовали в декабре 2022 года в Словении. 1 августа 2024 года ФСБ России объявила о возвращении на Родину 8 граждан РФ, включая семью Дульцевых, в рамках обмена заключёнными с США и другими странами. Анна Дульцева, увидев во Внуково главу государства и почётный караул, не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Вместе с ними в страну прибыли их дети Даня и София, которые только в самолёте узнали, что они русские.