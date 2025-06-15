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15 июня, 13:11

Иран призвал Ирак закрыть своё небо от израильских истребителей

Флаг Ирана. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hybrid Gfx

Флаг Ирана. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hybrid Gfx

Властям Ирака следует принять меры, чтобы Израиль не мог использовать воздушное пространство страны. Об этом в ходе телефонного разговора с премьер-министром арабской республики Мухаммедом ас-Судани заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Мы подчёркиваем, что правительство Ирака должно проявить большую ответственность и обеспечить защиту своих границ и воздушного пространства, чтобы иракская территория не использовалась [для атак] против Исламской Республики Иран», — говорится в заявлении администрации иранского президента.

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13 июня Израиль начал массированную бомбардировку Ирана «в целях предотвращения ядерной угрозы». В первые часы погибли как минимум 78 человек, более 320 числятся пострадавшими. Иран назвал атаку объявлением войны и начат ответные удары, но согласился прекратить удары, если Израиль откажется от эскалации. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль «самой большой угрозой» и призвал остановить Нетаньяху.

Мария Любицкая
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