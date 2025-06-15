Иран призвал Ирак закрыть своё небо от израильских истребителей
Флаг Ирана. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hybrid Gfx
Властям Ирака следует принять меры, чтобы Израиль не мог использовать воздушное пространство страны. Об этом в ходе телефонного разговора с премьер-министром арабской республики Мухаммедом ас-Судани заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
«Мы подчёркиваем, что правительство Ирака должно проявить большую ответственность и обеспечить защиту своих границ и воздушного пространства, чтобы иракская территория не использовалась [для атак] против Исламской Республики Иран», — говорится в заявлении администрации иранского президента.
13 июня Израиль начал массированную бомбардировку Ирана «в целях предотвращения ядерной угрозы». В первые часы погибли как минимум 78 человек, более 320 числятся пострадавшими. Иран назвал атаку объявлением войны и начат ответные удары, но согласился прекратить удары, если Израиль откажется от эскалации. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль «самой большой угрозой» и призвал остановить Нетаньяху.