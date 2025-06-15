Иран призвал Ирак закрыть своё небо от израильских истребителей

Властям Ирака следует принять меры, чтобы Израиль не мог использовать воздушное пространство страны. Об этом в ходе телефонного разговора с премьер-министром арабской республики Мухаммедом ас-Судани заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Мы подчёркиваем, что правительство Ирака должно проявить большую ответственность и обеспечить защиту своих границ и воздушного пространства, чтобы иракская территория не использовалась [для атак] против Исламской Республики Иран», — говорится в заявлении администрации иранского президента.