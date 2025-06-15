Аэропорт Нижнекамска возобновил штатный приём и выпуск самолётов

Аэропорт Нижнекамска Бегишево вернулся к штатному режиму работу. За время действия ограничений на запасной аэродром ушёл только один самолёт, следовавший в эту воздушную гавань, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.