Аэропорт Нижнекамска возобновил штатный приём и выпуск самолётов
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Аэропорт Нижнекамска Бегишево вернулся к штатному режиму работу. За время действия ограничений на запасной аэродром ушёл только один самолёт, следовавший в эту воздушную гавань, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.
«В аэропорту Нижнекамск (Бегишево) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в публикации.
Кореняко добавил, что в период действия ограничений один самолёт приземлился на запасном аэродроме.
Напомним, сегодня утром сообщалось о введении ограничений работы аэропортов Ижевска, Казани и Нижнекамска. Это привело к задержке 43 рейсов в воздушной гавани столицы Татарстана — 23 перенесли вылет, а 20 — посадку. Сейчас казанский аэропорт снова работает без ограничений, как и ижевский.