Путешествие к древним богам: Названы причины посетить самый мистический регион России
Всё больше туристов начали ездить в Удмуртию за языческими обрядами и балами
Ижевск, Удмуртия. Обложка © Wikipedia / Vyacheslav Bukharov
Удмурты являются одними из последних язычников Европы, поэтому их обряды пользуются особым интересом. А сами они не упускают возможности заманить в регион туристов, желающих познакомиться с уникальной культурой. К примеру, в деревне Карамас-Пельга гости могут стать свидетелями традиционного обряда Три свадьбы. Местные жители считают, что каждый человек переживает три «свадьбы», то есть три перехода в новые состояния: рождение, создание семьи и смерть, пишет РИА «ФедералПресс».
Кроме того, в деревне Старые Быги желающие имеют возможность пройти обряд наречения удмуртским именем. Этот сакральный ритуал, согласно верованиям, способен изменить судьбу человека и придать ему новую жизненную энергию. А в музее-заповеднике «Лудорвай» гости могут посетить родовое святилище «бадзым куала», где хранится оберег рода — воршуд. Этот объект является важным символом защиты и сохранения традиционной культуры удмуртов.
Ежегодно на празднике Республиканский Гербер проходит публичный обряд освящения каши с молениями богам Инмару, Кылдысину и Куазю. Этот ритуал является важной частью культурной жизни региона и символом связи с древними верованиями. Без гастрономических изысков тоже не обойтись. Туристы в Удмуртии могут попробовать пельмени с необычными начинками.
Ранее председатель Правительства Михаил Мишустин заявил, что в 2024 году количество туристических поездок по России превысило 90 миллионов. Кстати, VK вместе с авторами запустили проект «Гастрономические маршруты России».