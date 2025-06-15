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Регион
15 июня, 14:30

Путешествие к древним богам: Названы причины посетить самый мистический регион России

Всё больше туристов начали ездить в Удмуртию за языческими обрядами и балами

Ижевск, Удмуртия. Обложка © Wikipedia / Vyacheslav Bukharov

Ижевск, Удмуртия. Обложка © Wikipedia / Vyacheslav Bukharov

Удмурты являются одними из последних язычников Европы, поэтому их обряды пользуются особым интересом. А сами они не упускают возможности заманить в регион туристов, желающих познакомиться с уникальной культурой. К примеру, в деревне Карамас-Пельга гости могут стать свидетелями традиционного обряда Три свадьбы. Местные жители считают, что каждый человек переживает три «свадьбы», то есть три перехода в новые состояния: рождение, создание семьи и смерть, пишет РИА «ФедералПресс».

Кроме того, в деревне Старые Быги желающие имеют возможность пройти обряд наречения удмуртским именем. Этот сакральный ритуал, согласно верованиям, способен изменить судьбу человека и придать ему новую жизненную энергию. А в музее-заповеднике «Лудорвай» гости могут посетить родовое святилище «бадзым куала», где хранится оберег рода — воршуд. Этот объект является важным символом защиты и сохранения традиционной культуры удмуртов.

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Ежегодно на празднике Республиканский Гербер проходит публичный обряд освящения каши с молениями богам Инмару, Кылдысину и Куазю. Этот ритуал является важной частью культурной жизни региона и символом связи с древними верованиями. Без гастрономических изысков тоже не обойтись. Туристы в Удмуртии могут попробовать пельмени с необычными начинками.

От Камчатки до Алтая: Стало известно, где будут отдыхать россияне в 2025 году
От Камчатки до Алтая: Стало известно, где будут отдыхать россияне в 2025 году

Ранее председатель Правительства Михаил Мишустин заявил, что в 2024 году количество туристических поездок по России превысило 90 миллионов. Кстати, VK вместе с авторами запустили проект «Гастрономические маршруты России».

Борис Эльфанд
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