Путешествие к древним богам: Названы причины посетить самый мистический регион России

Удмурты являются одними из последних язычников Европы, поэтому их обряды пользуются особым интересом. А сами они не упускают возможности заманить в регион туристов, желающих познакомиться с уникальной культурой. К примеру, в деревне Карамас-Пельга гости могут стать свидетелями традиционного обряда Три свадьбы. Местные жители считают, что каждый человек переживает три «свадьбы», то есть три перехода в новые состояния: рождение, создание семьи и смерть, пишет РИА «ФедералПресс».

Кроме того, в деревне Старые Быги желающие имеют возможность пройти обряд наречения удмуртским именем. Этот сакральный ритуал, согласно верованиям, способен изменить судьбу человека и придать ему новую жизненную энергию. А в музее-заповеднике «Лудорвай» гости могут посетить родовое святилище «бадзым куала», где хранится оберег рода — воршуд. Этот объект является важным символом защиты и сохранения традиционной культуры удмуртов.