Иран объявил о новых «ударах возмездия» по трём городам Израиля

Иранские военнослужащие вновь нанесли ответные ракетные удары по объектам Израиля после развязывания последним конфликта. Обстрелу подверглись города Хайфа, Тель-Авив и Ашкелон. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.