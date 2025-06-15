Иран объявил о новых «ударах возмездия» по трём городам Израиля
IRIB: Иран нанёс новые ракетные удары по Тель-Авиву, Хайфе и Ашкелону в Израиле
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Иранские военнослужащие вновь нанесли ответные ракетные удары по объектам Израиля после развязывания последним конфликта. Обстрелу подверглись города Хайфа, Тель-Авив и Ашкелон. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
«Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон», — сказано в заявлении. О числе поражённых целей не уточняется.
Ранее в пресс-службе Армии Израиля сообщили, что зафиксировали новый запуск иранских ракет. Тегеран уже предупреждал, что не оставит без ответа обстрел Ирана, начавшийся 13 июня. Сейчас конфликт между странами продолжается. Израильские военные сегодня впервые с начала эскалации обстреляли Иран в дневное время. Также Тель-Авив продлил действие режима особого положения в тылу до 30 июня 2025 года.