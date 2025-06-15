Израиль продлил режим особого положения в тылу до 30 июня
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Израиль продлил действие режима особого положения в тылу до 30 июня 2025 года. Это означает, что ограничения на проведение образовательных и массовых мероприятий остаются в силе. Об этом сообщил в воскресенье 12-й канал израильского телевидения.
«Режим особого положения в тылу продлён до 30 июня», — говорится в сообщении.
Израильские военные сегодня впервые с начала эскалации обстреляли Иран в дневное время. Погибли 8 членов высшего командного состава КСИР (Корпус стражей исламской революции Ирана). Ночь тоже выдалась богатой на события, ведь над Ираном кружили 50 израильских самолётов, постоянно наносящих удары. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов подписать соглашение об отказе от ядерного оружия, но хочет оставить за собой право развивать мирный атом.