Иран начал новую ракетную атаку на Израиль
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Израильские военнослужащие сообщили о новом пуске ракет с иранской территории, сейчас система ПВО работает на их перехват. Об этом рассказали в пресс-службе Армии Израиля, не уточнив количество приближающихся ракет противника.
«ЦАХАЛ приступила к перехвату ракет. Населению рекомендовано спуститься в убежища», — говорится в заявлении.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что Тегеран готов дать более мощный и разрушительный ответ, если Тель-Авив продолжит бомбить иранскую территорию. Израильские военные сегодня впервые с начала эскалации обстреляли Иран в дневное время. Погибли 8 членов высшего командного состава КСИР (Корпус стражей исламской революции Ирана). Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов подписать соглашение об отказе от ядерного оружия, но хочет оставить за собой право развивать мирный атом.