Десятки самолётов взлетели с авиабаз ВВС США и устремились в сторону Израиля
Military Watch: Дозаправщики ВВС США покидают базы, они могут лететь в Израиль
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Беспрецедентное количество воздушных дозаправщиков Военно-воздушных сил США KC-135 и KC-46 покинуло свои америнканские базы и, предположительно, направляются в сторону Израиля для помощи в конфликте с Ираном. Об этом узнал журнал Military Watch.
«ВВС США осуществили беспрецедентное массовое развёртывание воздушных заправщиков KC-135 и KC-46 через Атлантику с баз на материковой части Америки, что породило серьёзные предположения о том, что самолёты могут быть предназначены для участия в продолжающейся израильско-иранской войне», — информирует журнал.
По сведениям журналистов, в ночь на понедельник из США вылетело уже 30 самолётов-дозаправщиков. Взлёты всё новых бортов с американских авиабаз продолжаются.
Минувшей ночью Иран направил несколько десятков ракет в сторону Израиля. Некоторые снаряды прилетели в электроподстанцию в Хайфе. Другие — попали прямо в жилые дома в Тель-Авиве. В результате всей атаки погибли три человека, ещё более 65 получили разные ранения.