Десятки самолётов взлетели с авиабаз ВВС США и устремились в сторону Израиля

Беспрецедентное количество воздушных дозаправщиков Военно-воздушных сил США KC-135 и KC-46 покинуло свои америнканские базы и, предположительно, направляются в сторону Израиля для помощи в конфликте с Ираном. Об этом узнал журнал Military Watch.

«ВВС США осуществили беспрецедентное массовое развёртывание воздушных заправщиков KC-135 и KC-46 через Атлантику с баз на материковой части Америки, что породило серьёзные предположения о том, что самолёты могут быть предназначены для участия в продолжающейся израильско-иранской войне», — информирует журнал.