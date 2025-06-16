ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 10:13

Песков: Иранский народ сплотился на фоне обстрелов Израиля и угроз Нетаньяху

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vanchai tan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vanchai tan

Иранское общество сплотилось на фоне обстрелов со стороны Израиля и угроз его премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы констатируем существенную консолидацию общества в Иране на фоне тех бомбёжек, которые осуществляет израильская сторона», — отметил представитель Кремля.

Эрдоган назвал Израиль «самой большой угрозой» и призвал остановить Нетаньяху
Эрдоган назвал Израиль «самой большой угрозой» и призвал остановить Нетаньяху

Это заявление прозвучало как ответ на тезис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который предполагал, что удары по Ирану могут спровоцировать смену политического строя в республике. Ранее он попробовал склонить на свою сторону иранский народ, призвав его сразиться «со злым и репрессивным режимом» во имя свободы. Возможно, такая стратегия и могла бы сработать каким-то образом, если бы израильский министр обороны не угрожал напрямую уничтожать мирных иранцев.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Израиль
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar