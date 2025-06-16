Песков: Иранский народ сплотился на фоне обстрелов Израиля и угроз Нетаньяху
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Иранское общество сплотилось на фоне обстрелов со стороны Израиля и угроз его премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы констатируем существенную консолидацию общества в Иране на фоне тех бомбёжек, которые осуществляет израильская сторона», — отметил представитель Кремля.
Это заявление прозвучало как ответ на тезис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который предполагал, что удары по Ирану могут спровоцировать смену политического строя в республике. Ранее он попробовал склонить на свою сторону иранский народ, призвав его сразиться «со злым и репрессивным режимом» во имя свободы. Возможно, такая стратегия и могла бы сработать каким-то образом, если бы израильский министр обороны не угрожал напрямую уничтожать мирных иранцев.