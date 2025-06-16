Истребители канадских ВВС перехватили нарушителя в небе над саммитом G7

Авиация NORAD подняла истребители CF-18 Hornet после нарушения частным самолётом закрытого воздушного пространства над Кананаскисом в канадской провинции Альберта, где проходит саммит G7. Об этом сообщила пресс-служба объединённой группы безопасности.

Самолёт-нарушитель не реагировал на сигналы, пока с ним не установили прямой контакт. После перехвата истребителями пилот самостоятельно пошел на посадку. На земле его задержали сотрудники канадской полиции, приводит сообщение CBC.