Истребители канадских ВВС перехватили нарушителя в небе над саммитом G7
CBC: CF-18 Hornet перехватили гражданский борт в бесполётной зоне саммита G7
Канадский CF-18 Hornet. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images
Авиация NORAD подняла истребители CF-18 Hornet после нарушения частным самолётом закрытого воздушного пространства над Кананаскисом в канадской провинции Альберта, где проходит саммит G7. Об этом сообщила пресс-служба объединённой группы безопасности.
Самолёт-нарушитель не реагировал на сигналы, пока с ним не установили прямой контакт. После перехвата истребителями пилот самостоятельно пошел на посадку. На земле его задержали сотрудники канадской полиции, приводит сообщение CBC.
Временные ограничения полётов действуют с 14 по 17 июня в 75-километровой зоне вокруг курорта Кананаскис и международного аэропорта Калгари. NORAD подтвердила, что инцидент разрешён без применения оружия.
Напомним, саммит G7 проводится с 15 по 17 июня в канадском Кананаскисе, провинция Альберта. В Совфеде России заметили, что между странами «Группы семи» нет былого единства: США не хотят присоединяться к снижению потолка на российскую нефть, тогда как остальные участники объединения собираются добиться этого без участия Вашингтона. Сообщалось, что президент Штатов собирается встретиться на полях саммита с Владимиром Зеленским.