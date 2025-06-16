ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 13:28

Оправившийся после болезни Киркоров улетел из России «за приключениями»

Певец Филипп Киркоров заявил, что улетел из России за приключениями

Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова

Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова

Российский певец Филипп Киркоров покинул страну. Народный артист РФ поделился этим в своих соцсетях, выложив видео из аэропорта Домодедово перед вылетом.

«Мы снова в пути. Ладно, вперед за приключениями!» — написал певец.

«Не говорят правду»: Хирург поделился своей версией диагноза Киркорова
«Не говорят правду»: Хирург поделился своей версией диагноза Киркорова

Напомним, во время концерта в Санкт-Петербурге Филипп Киркоров получил ожог руки из-за неисправности пиротехники. Из-за сахарного диабета заживление проходило сложнее, а позже у артиста обнаружили воспаление суставов и начальную стадию некроза кожи. Организаторы шоу могут быть оштрафованы на 800 тысяч рублей за нарушение техники безопасности.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Филипп Киркоров
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar