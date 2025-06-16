Оправившийся после болезни Киркоров улетел из России «за приключениями»
Певец Филипп Киркоров заявил, что улетел из России за приключениями
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Российский певец Филипп Киркоров покинул страну. Народный артист РФ поделился этим в своих соцсетях, выложив видео из аэропорта Домодедово перед вылетом.
«Мы снова в пути. Ладно, вперед за приключениями!» — написал певец.
Напомним, во время концерта в Санкт-Петербурге Филипп Киркоров получил ожог руки из-за неисправности пиротехники. Из-за сахарного диабета заживление проходило сложнее, а позже у артиста обнаружили воспаление суставов и начальную стадию некроза кожи. Организаторы шоу могут быть оштрафованы на 800 тысяч рублей за нарушение техники безопасности.