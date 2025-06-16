Узаконенный террор: Как Киев готовит диверсантов под видом национального сопротивления Верховная рада принимает закон о сопротивлении, а чиновники берутся за оружие, воодушевляя своим примером жителей Украины, забыв о последствиях. Чем для простых украинцев обернётся партизанская борьба против России — в материале Life.ru. 16 июня, 16:09 На Украине хотят создать Центры национального сопротивления. Коллаж © Life.ru. Обложка © Gettyimages / Sean Gallup, © Shutterstock / FOTODOM / Borshch Filipp

Украина готовит партизан на случай потери новых регионов. Причём готовить будут и детей. Всё делается под вывеской Центров национального сопротивления. Замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук сообщила ещё в мае, что подготовкой кадров для «долгосрочного сдерживания» ВС РФ будут заниматься украинские ветераны. Сама же чиновница, ранее учившаяся в военном институте при Национальном университете «Львовская политехника», тоже пробежалась с автоматом наперевес в рамках придуманных курсов.

— Воскресенье прошло на курсах подготовки граждан к национальному сопротивлению. Прошёл полный однодневный курс в одном из центров подготовки в Киевской области, — рассказала она.

Верещук действительно есть что оборонять. Например, четыре квартиры, одна из которых вблизи Киева.

Замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук своим примером показала, как готовят в партизаны. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ирина Верещук

Зачем Киеву партизаны

Сама же Верещук и объяснила, для чего создаются так называемые Центры национального сопротивления.

— Если Россия будет знать, что наше общество готово к сопротивлению, что будут стрелять жители каждого дома и под ними будет гореть земля, тогда они не будут наступать, — считает она.

Проблема в том, что российские войска наступают, а никакого сопротивления от местного населения нет. Даже более того, они остаются в населённых пунктах, переходящих под контроль России. Особенно мужчины.

Рейды ТЦК. Фото © Gettyimages / Narciso Contreras

— К ним пришли «Белые ангелы», я пришла к ним с инспектором по связям с общественностью, приехала полиция. Они не хотят уезжать. Причина одна — они не хотят идти защищать нашу страну. Они скрываются от ТЦК, — рассказала глава Юнаковской общины Елена Сима о ситуации, которая возникла с эвакуацией в Сумской области.

Военный эксперт, офицер НМ ДНР в запасе Александр Матюшин считает, что подготовленные Центром национального сопротивления боевики могут вести борьбу с российскими войсками. Однако пока о будущих успехах ЦНС судить сложно. С одной стороны, есть опыт немецкого ополчения Вервольф, которое было разгромлено за пару лет, а с другой — бандеровское подполье, которое советские военнослужащие били до 60-х годов. Эксперт напомнил, что российские спецслужбы проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление агентов украинских структур.

Как Украина легализует терроризм

В начале июня в Верховную раду поступил законопроект о создании Центров национального сопротивления. Ознакомиться с текстом не получится, так как киевский режим скрыл его содержание. Схожий документ украинский парламент принял в 2021 году. Он вступил в силу 1 января 2022 года. В задачи ЦНС входило обучение граждан насильственным методам борьбы. Сейчас в поле зрения кураторов попадают украинцы, оказавшиеся на присоединённых территориях и несогласные с политикой России. Регулярно такие предатели попадаются нашим спецслужбам.

— Подозреваемая в октябре 2023 года осуществляла сбор и передачу представителю спецслужб Украины сведений о местах дислокации военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации и расположении базовых станций операторов сотовой связи на территории Херсонской области, — прокомментировали в региональном управлении ФСБ задержание 22-летней девушки.

Но вместе с этим украинское руководство подставляет своих же сограждан. Матюшин напомнил, что гражданский, взяв в руки оружие, теряет свой мирный статус.

— Диверсантов практически не берут в плен, так же как и партизан. Эта практика зародилась ещё в Первую мировую войну. Поэтому, как только гражданский сознательно взял в руки оружие в зоне боевых действий или на освобождённой территории, он считается противником. Раньше их уничтожали без суда и следствия, — отметил собеседник Life.ru, напомнив, что сейчас в России нет смертной казни даже для тех, кто навредил стране.

Авторы Даниил Черных