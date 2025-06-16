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Регион
16 июня, 15:41

Иран начал обратный отсчёт до «очень большого» удара по Израилю

Иран в ближайшие несколько часов ударит по Израилю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

В течение нескольких часов Вооружённые силы Ирана приступят к ударам по военной инфраструктуре «сионистского режима» в Израиле. Об этом сообщает иранский телеканал SNN.

«Иран выпустил заявление с предупреждением к жителям оккупированных территорий об эвакуации. В течение несколько часов ВС Ирана приступят к нанесению ударов по военной инфраструктуре сионистского режима на этих территориях, как и действовали в предыдущие дни в районе Тель-Авива», — написал телеканал у себя в телеграм-канале.

Ранее Иран анонсировал «очень большой» удар по Израилю. Там пообещали не оставить безопасных мест на территории еврейского государства.

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Напомним, 13 июня Израиль атаковал Тегеран с целью уничтожения ядерных объектов. Иран назвал это объявлением войны и начал ответные обстрелы. Конфликт не утихает, а лишь набирает обороты. В Иране с начала операции Тель-Авива погибли более 220 человек, больше 1200 пострадали. В Израиле известно о 24 погибших.

Александра Мышляева
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