«Это шок»: Британский бизнесмен чудом избежал полёта на разбившемся в Индии самолёте
Sun: Британец в последнюю минуту сдал билет на разбившийся в Индии лайнер
Место падения пассажирского самолёта Boeing 787 Dreamliner. Обложка © Х / The Pulse
Британский бизнесмен, чудом избежавший гибели в авиакатастрофе в Индии, поделился невероятной историей своего спасения. Об этом пишет газета Sun.
Мужчина, имя которого не называется, должен был лететь рейсом Air India 12 июня из Ахмадабада в Лондон, но в последний момент изменил планы по совету коллег из-за напряжённого рабочего графика. Поразительно, но именно его место — 11А у аварийного выхода — занял единственный выживший в страшной катастрофе Boeing 787 Dreamliner.
«Это шок. Такое странное совпадение... Я очень благодарен за то, что принял это решение именно тогда», — сказал мужчина.
Напомним, авиакатастрофа произошла 12 июня в районе Ахмадабада. Всего погибли 274 человека. В настоящее время причины крушения расследуются.