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17 июня, 00:34

«Это шок»: Британский бизнесмен чудом избежал полёта на разбившемся в Индии самолёте

Sun: Британец в последнюю минуту сдал билет на разбившийся в Индии лайнер

Место падения пассажирского самолёта Boeing 787 Dreamliner. Обложка © Х / The Pulse

Место падения пассажирского самолёта Boeing 787 Dreamliner. Обложка © Х / The Pulse

Британский бизнесмен, чудом избежавший гибели в авиакатастрофе в Индии, поделился невероятной историей своего спасения. Об этом пишет газета Sun.

Мужчина, имя которого не называется, должен был лететь рейсом Air India 12 июня из Ахмадабада в Лондон, но в последний момент изменил планы по совету коллег из-за напряжённого рабочего графика. Поразительно, но именно его место — 11А у аварийного выхода — занял единственный выживший в страшной катастрофе Boeing 787 Dreamliner.

«Это шок. Такое странное совпадение... Я очень благодарен за то, что принял это решение именно тогда», — сказал мужчина.

Пилот рухнувшего в Индии самолёта сообщал диспетчерам о проблемах во время взлёта
Пилот рухнувшего в Индии самолёта сообщал диспетчерам о проблемах во время взлёта

Напомним, авиакатастрофа произошла 12 июня в районе Ахмадабада. Всего погибли 274 человека. В настоящее время причины крушения расследуются.

Артём Гапоненко
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