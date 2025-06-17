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17 июня, 08:35

Трамп заявил, что мог бы отправить на переговоры с Ираном Вэнса или Уиткоффа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Вице-президент Джей Ди Вэнс или спецпосланник Стивен Уиткофф могут быть направлены американским лидером Дональдом Трампом на переговоры с Тегераном с целью деэскалации напряжённости между Ираном и Израилем.

На соответствующий вопрос журналиста телеканала CBS News Дженнифер Якобс хозяин Белого дома заявил, что он «мог бы» отправить представителя американской стороны на переговоры.

«Зависит от того, что случится, когда я вернусь», — отметил глава государства, находясь на борту своего самолёта, следовавшего из Канады в США.

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Напомним, что 15 июня в Канаде стартовал саммит «Большой семёрки», куда и прибыл американский лидер. Однако в Кананаскисе Трамп прибывал менее десяти часов. За это время он успел сделать несколько важных заявлений об отказе от введения очередных антироссийских санкций, а также о ситуации в Иране.

Ольга Сливченко
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