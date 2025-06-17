Трамп заявил, что мог бы отправить на переговоры с Ираном Вэнса или Уиткоффа

Вице-президент Джей Ди Вэнс или спецпосланник Стивен Уиткофф могут быть направлены американским лидером Дональдом Трампом на переговоры с Тегераном с целью деэскалации напряжённости между Ираном и Израилем.

На соответствующий вопрос журналиста телеканала CBS News Дженнифер Якобс хозяин Белого дома заявил, что он «мог бы» отправить представителя американской стороны на переговоры.