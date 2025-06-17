В Совфеде раскрыли, зачем Запад пытается повторить острейший кризис холодной войны

«Тут есть споры: или они победили, или мы сами отказались от социалистической модели. Но в геополитическом плане, естественно, это была победа Запада. Потому что все страны, которые раньше были в Варшавском договоре, то есть входили в нашу сферу политического и военного присутствия, теперь оказались в НАТО или в Евросоюзе», — цитирует его NEWS.ru.