В Совфеде раскрыли, зачем Запад пытается повторить острейший кризис холодной войны
Пушков: Страны Запада рассчитывают нанести России стратегическое поражение
Сенатор Алексей Пушков. Обложка © Telegram / Алексей Пушков
Страны Запада пытаются повторить сценарий холодной войны, рассчитывая добиться стратегической победы над Россией. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Тут есть споры: или они победили, или мы сами отказались от социалистической модели. Но в геополитическом плане, естественно, это была победа Запада. Потому что все страны, которые раньше были в Варшавском договоре, то есть входили в нашу сферу политического и военного присутствия, теперь оказались в НАТО или в Евросоюзе», — цитирует его NEWS.ru.
Пушков обратил внимание на важное отличие текущей ситуации, отметив, что Запад недооценивает экономическую и ресурсную устойчивость России. Он подчеркнул отсутствие единства внутри западного лагеря по вопросу стратегии, сославшись на позицию американского президента Дональда Трампа, который считает, что в затяжном противостоянии у России больше возможностей, а у Запада — ограниченные ресурсы.
Нынешние западные элиты, ориентирующиеся на лёгкую победу 1991 года, не учитывают изменившийся баланс сил и новую конфигурацию международных отношений, что делает их расчёты ошибочными, резюмировал сенатор.
Отметим, что политика американского президента ставит под вопрос сплочённость западных стран. Ранее Life.ru рассказывал, что в ходе саммита G7 в Канаде глава США раскритиковал объединение за решение исключить Россию из G8, а позже досрочно покинул саммит. После этого в американских СМИ стали причислять Трампа к союзникам России, а не Украины.