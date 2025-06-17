Накануне вечером службы доставки в округе Колумбия получили сразу несколько крупных заказов на пиццу в районах, прилегающих к Пентагону и Белому дому. Несколько вызовов с интервалом менее часа и объёмы, рассчитанные не на дежурный персонал, а на десятки человек, вызвали интерес у аналитиков, отслеживающих загруженность ресторанов.

Подобные всплески активности в сфере доставки фастфуда в правительственные кварталы уже случались и совпадали с последующими действиями на Ближнем Востоке. Один из ярких примеров — осень прошлого года, когда через несколько часов после аналогичных массовых закупок Израиль начал готовить атаку на объекты в Иране.

На фоне этого внимания также заслуживает недавнее закрытие ряда развлекательных заведений в окрестностях правительственного сектора. Несколько баров, ориентированных на ЛГБТ*-аудиторию, приостановили работу в течение последних нескольких дней.