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17 июня, 20:18

Аналитики связали заказы пиццы военными США с проведением ночных операций

Обложка © «Шедеврум»

Обложка © «Шедеврум»

Накануне вечером службы доставки в округе Колумбия получили сразу несколько крупных заказов на пиццу в районах, прилегающих к Пентагону и Белому дому. Несколько вызовов с интервалом менее часа и объёмы, рассчитанные не на дежурный персонал, а на десятки человек, вызвали интерес у аналитиков, отслеживающих загруженность ресторанов.

Подобные всплески активности в сфере доставки фастфуда в правительственные кварталы уже случались и совпадали с последующими действиями на Ближнем Востоке. Один из ярких примеров — осень прошлого года, когда через несколько часов после аналогичных массовых закупок Израиль начал готовить атаку на объекты в Иране.

На фоне этого внимания также заслуживает недавнее закрытие ряда развлекательных заведений в окрестностях правительственного сектора. Несколько баров, ориентированных на ЛГБТ*-аудиторию, приостановили работу в течение последних нескольких дней.

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А ранее президент США Дональд Трамп провёл совещание с Советом нацбезопасности по конфликту Ирана с Израилем. Обсуждалась возможность проведения прямых контактов с Ираном в ближайшие дни. Американский лидер призвал аятоллу Али Хаменеи капитулировать. Согласно администрации Белого дома, рассматривается вариант нанесения удара по иранским ядерным объектам.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

Тимур Хингеев
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