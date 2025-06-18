Госдеп сообщил о смерти американца в Киеве якобы после ударов ВС РФ
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Государственный департамент США сообщил о гибели гражданина Соединённых Штатов на территории Киева. Мужчина погиб в результате ракетного удара, как утверждается в ведомстве, нанесённого Вооружёнными силами Российской Федерации (ВС РФ) по военным объектам.
Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс в интервью журналистам подтвердила произошедшее и выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.
Напомним, в ночь на 17 июня мэр Киева Виталий Кличко поделился информацией о взрывах на севере украинской столицы. Под удар попали общежития Национального авиационного университета (НАУ). А военкор Александр Коц рассказал, что удары были нанесены по киевским аэропортам Жуляны и Борисполь.