ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 02:32

Госдеп сообщил о смерти американца в Киеве якобы после ударов ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alejandro Guzmani

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alejandro Guzmani

Государственный департамент США сообщил о гибели гражданина Соединённых Штатов на территории Киева. Мужчина погиб в результате ракетного удара, как утверждается в ведомстве, нанесённого Вооружёнными силами Российской Федерации (ВС РФ) по военным объектам.

Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс в интервью журналистам подтвердила произошедшее и выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

Новости СВО. Армия России вошла в Серебрянку и отодвигает фронт от Дзержинска, Трамп ушёл от разговора с Зеленским, 18 июня
Новости СВО. Армия России вошла в Серебрянку и отодвигает фронт от Дзержинска, Трамп ушёл от разговора с Зеленским, 18 июня

Напомним, в ночь на 17 июня мэр Киева Виталий Кличко поделился информацией о взрывах на севере украинской столицы. Под удар попали общежития Национального авиационного университета (НАУ). А военкор Александр Коц рассказал, что удары были нанесены по киевским аэропортам Жуляны и Борисполь.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar