Силы ПВО Ирана сбили пятый истребитель F-35 израильских ВВС

Иранские средства ПВО сбили истребитель F-35 ВВС Израиля в районе города Варамин, к юго-востоку от Тегерана. Об этом сообщило агентство Mehr, ссылаясь на представителя городских властей Хосейна Аббаси.

«Вскоре будет объявлена дополнительная информация», — заявил Аббаси.

В агентстве отметили, что службы безопасности и военные сейчас тщательно изучают детали случившегося.