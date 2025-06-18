«Подлые и незаконные»: Посол Ирана в РФ отреагировал на нападения Израиля

С резкой критикой в адрес Израиля выступил посол Ирана в России Казем Джалали. Он осудил недавние удары по гражданским объектам и учёным-атомщикам и заявил, что Тегеран будет защищать свой суверенитет. Дипломат подчеркнул, что израильские атаки являются прямым нарушением международного права и устава ООН.

«Исламская Республика Иран решительно и пропорционально даст ответ на эти насильственные, незаконные, террористические акты в полном соответствии с международным правом. Иран также полон решимости полностью защитить свой суверенитет, граждан и безопасность, используя все свои возможности в сфере обороны», — цитирует Джалали «Постньюс».

Он отметил, что такие действия подрывают многосторонние дипломатические усилия и представляют серьёзную угрозу как для региональной, так и для глобальной безопасности. По его словам, нападения произошли накануне нового раунда переговоров по ядерной сделке, что, по его мнению, свидетельствует о намерении израильской стороны сорвать любые мирные инициативы.