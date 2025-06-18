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Регион
18 июня, 09:50

«Подлые и незаконные»: Посол Ирана в РФ отреагировал на нападения Израиля

Посол Ирана в РФ Джалали: Тегеран полон решимости защитить свой суверенитет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lensw0rId

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lensw0rId

С резкой критикой в адрес Израиля выступил посол Ирана в России Казем Джалали. Он осудил недавние удары по гражданским объектам и учёным-атомщикам и заявил, что Тегеран будет защищать свой суверенитет. Дипломат подчеркнул, что израильские атаки являются прямым нарушением международного права и устава ООН.

«Исламская Республика Иран решительно и пропорционально даст ответ на эти насильственные, незаконные, террористические акты в полном соответствии с международным правом. Иран также полон решимости полностью защитить свой суверенитет, граждан и безопасность, используя все свои возможности в сфере обороны», — цитирует Джалали «Постньюс».

Он отметил, что такие действия подрывают многосторонние дипломатические усилия и представляют серьёзную угрозу как для региональной, так и для глобальной безопасности. По его словам, нападения произошли накануне нового раунда переговоров по ядерной сделке, что, по его мнению, свидетельствует о намерении израильской стороны сорвать любые мирные инициативы.

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Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. В то же время ЦАХАЛ приступила к мобилизации тысяч резервистов. А недавно стало известно, что улицы Тель-Авива опустели из-за ракетных ударов Тегерана. Из-за введения особого режима в городах Израиля ограничена работа общественного транспорта, закрыты госучреждения, а больницы переведены на особый порядок работы.

Полина Никифорова
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