Сыровар Сирота рассказал, почему в Белоруссии гибнут коровы и грозит ли нам дефицит молока

По его словам, многочисленные новые фермы нуждаются в большом количестве скота, а поставки из Европы практически прекратились. В результате всё доступное поголовье быстро раскупается. Сирота отметил, что молочный сектор переживает успешный период и спрос на сырьё постоянно увеличивается.

У нас в стране сохраняется дефицит коров, но не из-за того, что они у нас как-то дохнут, у нас достаточно много строится проектов молочных ферм, и сейчас наблюдается дефицит на рынке, достаточно высокий спрос.

Что касается ситуации в Белоруссии, где фиксируется гибель животных, Сирота предположил, что это может быть связано с переходом от советских ферм к современным. На старых коровы жили по 3,5 года, на новых — около 2,5. В качестве другой причины он не исключил ветеринарные проблемы. Фермер добавил, что в России есть все шансы нарастить производство молока, но для этого нужно увеличить поголовье.