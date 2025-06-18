Сыровар Сирота рассказал, почему в Белоруссии гибнут коровы и грозит ли нам дефицит молока
Сыровар Сирота: В России — нехватка коров из-за бурного развития молочной отрасли
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В России наблюдается нехватка коров из-за бурного развития молочной отрасли, рассказал Life.ru сыровар Олег Сирота.
По его словам, многочисленные новые фермы нуждаются в большом количестве скота, а поставки из Европы практически прекратились. В результате всё доступное поголовье быстро раскупается. Сирота отметил, что молочный сектор переживает успешный период и спрос на сырьё постоянно увеличивается.
У нас в стране сохраняется дефицит коров, но не из-за того, что они у нас как-то дохнут, у нас достаточно много строится проектов молочных ферм, и сейчас наблюдается дефицит на рынке, достаточно высокий спрос.
Что касается ситуации в Белоруссии, где фиксируется гибель животных, Сирота предположил, что это может быть связано с переходом от советских ферм к современным. На старых коровы жили по 3,5 года, на новых — около 2,5. В качестве другой причины он не исключил ветеринарные проблемы. Фермер добавил, что в России есть все шансы нарастить производство молока, но для этого нужно увеличить поголовье.
Между тем вопросы продовольственной независимости обсуждаются на самом высоком уровне. Президент РФ Владимир Путин недавно удивился сообщению замглавы своей администрации Максима Орешкина об исчерпании запасов картофеля в Белоруссии, подчеркнув, что наша страна должна делать ставку на собственное производство. А Александр Лукашенко, в свою очередь, посоветовал всем белорусам срочно сажать картошку.