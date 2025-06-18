«Это самая страшная фраза»: Захарова оценила слова Мерца о конфликте Ирана и Израиля
Захарова назвала «страшной» положительную оценку Мерца действиям Израиля
Мария Захарова и Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin, photocosmos1
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «страшными» слова канцлера Германии Фридриха Мерца о ближневосточном конфликте между Ираном и Израилем. Дипломат также подчеркнула, что такие грубые выражения прозвучали от потомка нацистов.
Захарова процитировала слова Мерца, назвавшего действия Израиля «грязной работой, которую он делает за Запад». Таким образом, канцлер Германии открыто продемонстрировал своё отношение к иранско-израильскому конфликту.
«Самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить», — написала в своём телеграм-канале Захарова.
Дипломат подчеркнула, что это заявление сделал человек, чья семья имеет корни немецкого нацизма. Дед Мерца, Йозеф Пауль Совиньи, будучи бургомистром Брилона во времена Третьего рейха, участвовал в переименовании улиц в честь нацистских лидеров, таких как Гитлер и Геббельс. Он также был членом НСДАП и состоял в резерве штурмовых отрядов. Отец Мерца, Иоахим, воевал в вермахте против Красной армии.
Сегодня верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обратился к народу страны и заявил, что Тегеран не будет игнорировать атаки Израиля, а нанесёт мощный ответный удар. Ранее военный аналитик Алексей Леонков заявил, что успешная провокация может привести к тому, что Израиль официально признает наличие у себя ядерного оружия. Эксперт считает, что в качестве оправдания Израиль, вероятно, использует стандартный довод о необходимости обороны от «агрессивного Ирана».