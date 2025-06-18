«Это самая страшная фраза»: Захарова оценила слова Мерца о конфликте Ирана и Израиля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «страшными» слова канцлера Германии Фридриха Мерца о ближневосточном конфликте между Ираном и Израилем. Дипломат также подчеркнула, что такие грубые выражения прозвучали от потомка нацистов.

Захарова процитировала слова Мерца, назвавшего действия Израиля «грязной работой, которую он делает за Запад». Таким образом, канцлер Германии открыто продемонстрировал своё отношение к иранско-израильскому конфликту.

«Самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить», — написала в своём телеграм-канале Захарова.