Верховный лидер Ирана анонсировал обращение к народу
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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи анонсировал обращение к народу страны. Об этом сообщила пресс-служба руководителя республики.
Напомним, что 13 июня после начала израильской военной операции против Ирана, Хаменеи обвинил Израиль в начале открытого конфликта с Исламской Республикой. Политолог-востоковед уверен, что даже успешная ликвидация Хаменеи не принесёт израильской стороне пользы. Политика Израиля на данный момент вызывает в мире сильное осуждение и противоречит общепринятым этическим стандартам.