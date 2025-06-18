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Регион
18 июня, 09:47

Верховный лидер Ирана анонсировал обращение к народу

Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев

Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи анонсировал обращение к народу страны. Об этом сообщила пресс-служба руководителя республики.

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Напомним, что 13 июня после начала израильской военной операции против Ирана, Хаменеи обвинил Израиль в начале открытого конфликта с Исламской Республикой. Политолог-востоковед уверен, что даже успешная ликвидация Хаменеи не принесёт израильской стороне пользы. Политика Израиля на данный момент вызывает в мире сильное осуждение и противоречит общепринятым этическим стандартам.

Полина Никифорова
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