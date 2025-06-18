«Ежедневно продвигаются на 20 км»: В Германии ужаснулись успехами российских войск в зоне СВО

По данным журналистов, бойцы ВС РФ частично прорвали четвёртую линию обороны ВСУ, которая в некоторых местах представляла собой лишь заграждения из колючей проволоки. Издание отмечает, что оборонительные сооружения оказались недостаточными, а сами украинские силы испытывают острую нехватку как вооружения, так и живой силы. Согласно публикации, многие украинские бригады пребывают в критическом состоянии — бойцы истощены, а ресурсы на пределе. В таких условиях сдерживать наступление становится всё сложнее.