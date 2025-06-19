Путин отказался обсуждать вероятность убийства Западом лидера Ирана Хаменеи

Президент России Владимир Путин отказался обсуждать вероятность убийства Израилем и США духовного лидера Ирана Али Хаменеи. Главе государства задали вопрос об этом на встрече с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я надеюсь, что это будет самым правильным ответом:я даже осуждать такой возможности не желаю, не хочу. Я слышал, но я даже обсуждать это не хочу», — сказал Путин в ответ на вопрос представителя агентства France Press.