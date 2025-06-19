Опять 360: Захарова высмеяла нелепые геометрические заявления Каллас
Захарова назвала число 360 заколдованным для ЕС после слов Каллас о России
Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Число 360 — заколдованное для Евросоюза. К такому выводу пришла официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас о «российской угрозе для глобальной безопасности».
«Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас: «Россия представляет 360-градусную угрозу для глобальной безопасности». По Цельсию, боюсь спросить? Какая-то заколдованная для ЕСовок цифра», — написала в личном телеграм-канале дипломат.
Напомним, накануне Кая Каллас в ходе выступления в Европарламенте заявила, что Россия является «360-градусной угрозой миру». Таким образом она продолжила традицию, начало которой положила одна из её коллег по европейскому политикуму — экс-главы МИД Германии, в настоящее избранной на должность председателя 80-й сессии ГА ООН — Анналены Бербок. Та в феврале 2023 года призвала российского президента Владимира Путина «развернуть политический курс на 360 градусов», подразумевая под этим отказ Кремля от защиты национальных интересов страны военными средствами в рамках спецоперации на Украине.