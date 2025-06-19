Опять 360: Захарова высмеяла нелепые геометрические заявления Каллас

Число 360 — заколдованное для Евросоюза. К такому выводу пришла официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас о «российской угрозе для глобальной безопасности».

«Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас: «Россия представляет 360-градусную угрозу для глобальной безопасности». По Цельсию, боюсь спросить? Какая-то заколдованная для ЕСовок цифра», — написала в личном телеграм-канале дипломат.