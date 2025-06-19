«Безумный человек»: В Госдуме назвали бредом слова Каллас о «360-градусной угрозе» от РФ
Депутат Водолацкий счёл бредовыми слова Каллас о «360-градусной угрозе» от РФ
Кая Каллас. Обложка © ТАСС / ЕРА
Слова главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас о том, что Россия якобы представляет 360-градусную угрозу являются бредовыми. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Представители прибалтийских стран — Латвии, Литвы, Эстонии — чувствуют себя ущербными в системе Евросоюза, в системе НАТО, потому что они там находятся недавно, они всю жизнь были в Советском Союзе», — подчеркнул парламентарий в интервью RT.
Депутат дополнил, что страны Прибалтики пытаются предложить «максимум сумасшедших, бредовых идей и мыслей, чтобы оттолкнуться или отмежеваться от своего прошлого». А это, по его словам, можно сделать только подобными циничными идеями и прогнозами. Водолацкий пояснил, что этим страдает вся «верхушка» трёх стран.
Парламентарий добавил, что Россия придерживается оборонительной тактики, она ни на кого не собирается нападать. По его словам, наша страна защищает собственную безопасность от недругов извне.
«И только сумасшедший, безумный человек может такую идею предлагать или озвучивать», — подытожил Водолацкий.
Напомним, ранее Кая Каллас в ходе выступления в Европарламенте заявила, что Россия является «360-градусной угрозой миру». Таким образом она продолжила традицию, начало которой положила одна из её коллег по европейскому политикуму — экс-главы МИД Германии, в настоящее избранной на должность председателя 80-й сессии ГА ООН — Анналены Бербок. Депутат Леонид Слуцкий, говоря о словах Каллас, отметил, что западным меньшевикам стоит всё-таки последить «за градусами» во избежание новых тревожных галлюцинаций.