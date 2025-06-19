Слова главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас о том, что Россия якобы представляет 360-градусную угрозу являются бредовыми. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Представители прибалтийских стран — Латвии, Литвы, Эстонии — чувствуют себя ущербными в системе Евросоюза, в системе НАТО, потому что они там находятся недавно, они всю жизнь были в Советском Союзе», — подчеркнул парламентарий в интервью RT.

Депутат дополнил, что страны Прибалтики пытаются предложить «максимум сумасшедших, бредовых идей и мыслей, чтобы оттолкнуться или отмежеваться от своего прошлого». А это, по его словам, можно сделать только подобными циничными идеями и прогнозами. Водолацкий пояснил, что этим страдает вся «верхушка» трёх стран.

Парламентарий добавил, что Россия придерживается оборонительной тактики, она ни на кого не собирается нападать. По его словам, наша страна защищает собственную безопасность от недругов извне.