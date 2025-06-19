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19 июня, 17:47

Путин пригласил ЮАР на Интервидение

Путин: Россия ждёт делегацию ЮАР на Интервидении в сентябре

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с вице-премьером ЮАР Полом Машатиле выразил надежду на участие южноафриканской делегации в музыкальном конкурсе Интервидение. Мероприятие состоится в Москве в сентябре.

«Мы ждём южноафриканскую делегацию в сентябре в Москве на международный музыкальный конкурс Интервидение», — сказал глава государства.

Стало известно, кто представит Колумбию на Интервидении
Стало известно, кто представит Колумбию на Интервидении

Напомним, 20 сентября 2025 года московская Live Арена станет местом проведения масштабного музыкального события — конкурса Интервидение. Ожидается участие более 20 исполнителей из стран ближнего и дальнего зарубежья. Россию представит певец Shaman, который уже презентовал конкурсную композицию. Но критики не оценили песню, назвав её устаревшей и банальной.

Александра Мышляева
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