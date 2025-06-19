Путин пригласил ЮАР на Интервидение
Путин: Россия ждёт делегацию ЮАР на Интервидении в сентябре
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Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с вице-премьером ЮАР Полом Машатиле выразил надежду на участие южноафриканской делегации в музыкальном конкурсе Интервидение. Мероприятие состоится в Москве в сентябре.
«Мы ждём южноафриканскую делегацию в сентябре в Москве на международный музыкальный конкурс Интервидение», — сказал глава государства.
Напомним, 20 сентября 2025 года московская Live Арена станет местом проведения масштабного музыкального события — конкурса Интервидение. Ожидается участие более 20 исполнителей из стран ближнего и дальнего зарубежья. Россию представит певец Shaman, который уже презентовал конкурсную композицию. Но критики не оценили песню, назвав её устаревшей и банальной.