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Регион
20 июня, 05:27

На пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута

Оперштаб Кубани заявил о новых небольших выбросах мазута на побережье Анапы

Обложка © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край

Обложка © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край

На побережье Анапы вновь замечены незначительные следы мазута. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе Кубани со ссылкой на данные, полученные в ходе очередной утренней проверки.

«Мелкую фракцию нефтепродуктов обнаружили и оперативно убрали муниципальные команды во время ежедневного утреннего мониторинга»,сказано в публикации.

Российские туристы нашли замену токсичным пляжам Анапы и дорогим курортам Турции
Российские туристы нашли замену токсичным пляжам Анапы и дорогим курортам Турции

Напомним, что в апреле специалисты Роспотребнадзора признали почти 150 пляжей Анапы непригодными для купания из-за разлива мазута. Впрочем, не всех туристов это отпугнуло. Множество людей, среди которых есть и дети, купаются в этих водах, несмотря на запрет.

Как сообщал Life.ru, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули в Керченском проливе в декабре прошлого года. В результате происшествия в море попало около трёх тысяч тонн мазута.

Владимир Озеров
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