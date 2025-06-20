Камень, металл, дерево: Россиянам подсказали тренды в интерьере, которые никогда не устареют
Дизайнер Кузнецова рекомендовала использовать в интерьере натуральные материалы
Квартира. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Тренды в интерьере меняются со временем, однако некоторые решения не устаревают никогда. Как сохранить актуальность ремонта в квартире, объяснила дизайнер Ксения Кузнецова. Одним из наиболее эффективных способов, по её словам, является использование натуральных материалов в отделке и мебели.
К примеру, металл и стекло придают интерьеру изящность и лёгкость. Дерево рекомендуется использовать в напольных покрытиях, предметах мебели и декора, а натуральные ткани отлично подходят для домашнего текстиля и обивки мягкой мебели. Натуральный камень — гранит, кварцит или оникс — подчеркнёт эстетику пространства. Его используют для столешниц, подоконных блоков, ступеней, стеновых панелей и каминов.
Ещё одним вневременным приёмом является использование комнатных растений в интерьере. Их наличие способствует улучшению микроклимата в помещении и создаёт гармонию между интерьером и экстерьером, что особенно важно для жителей мегаполисов. Важным элементом долговечности интерьера также является использование оригинальных предметов декора и искусства. Даже одна уникальная картина или статуэтка придаёт дому особый шарм.
Однако украшения должны быть не серийными, а созданными в единственном экземпляре. Это помогает подчеркнуть индивидуальность пространства и сделать его более запоминающимся. В целом же сочетание натуральных материалов, живых растений и уникальных предметов декора позволяет создать интерьер, который будет оставаться актуальным долгие годы независимо от модных тенденций, уверена собеседница «Вечерней Москвы».
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