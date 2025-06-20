«Слишком много ошибок»: Трампа втягивают в ирано-израильскую ловушку

Президент США Дональд Трамп одной ногой находится в ирано-израильской ловушке, уверен политолог Дмитрий Евстафьев. Он заявил в эфире своей авторской программы на радио Sputnik, что американский лидер не хочет втягиваться в конфликт на Ближнем Востоке, однако допустил уже много ошибок.

«Трамп не очень хочет туда втягиваться, но он сделал слишком много тактических ошибок, он уже одной ногой в этом конфликте», — подчеркнул эксперт.