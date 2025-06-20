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Регион
20 июня, 09:30

«Слишком много ошибок»: Трампа втягивают в ирано-израильскую ловушку

Политолог Евстафьев: Трамп одной ногой находится в ирано-израильской ловушке

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Candelori

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Candelori

Президент США Дональд Трамп одной ногой находится в ирано-израильской ловушке, уверен политолог Дмитрий Евстафьев. Он заявил в эфире своей авторской программы на радио Sputnik, что американский лидер не хочет втягиваться в конфликт на Ближнем Востоке, однако допустил уже много ошибок.

«Трамп не очень хочет туда втягиваться, но он сделал слишком много тактических ошибок, он уже одной ногой в этом конфликте», — подчеркнул эксперт.

Сам регион он сравнил с тёмной комнатой, наполненной заряженными ружьями, которые неизбежно выстрелят. По словам политолога, с вероятностью 80% будет совершена некая провокация, из-за которой США окажутся втянутыми в конфликт.

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Ранее Белый дом сообщил, что Трамп в ближайшие две недели примет решение по атаке на Иран. Не исключено, что президент США может воздерживаться от ударов по Исламской Республике, но в то же время существует мнение, что политик может обрушить на Иран «Мать всех бомб».

Борис Эльфанд
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