Мутко показал успехи в китайском и принял в дар корейский разговорник перед приездом строителей из КНДР

Шесть тысяч военных строителей и сапёров из КНДР прибудут в Россию. Специалисты будут восстанавливать и разминировать приграничные районы Курской области, и чтобы контакт с иностранными коллегами был лучше, журналисты Life.ru передали главе ДОМ.РФ Виталию Мутко особенный подарок.

Виталий Мутко получил в подарок русско-корейский словарь и рассказал о своих успехах в изучении китайского. Видео © Life.ru

Наши читатели попросили приобрести для политика русско-корейский словарь и корреспонденты не остались в стороне — на полях ПМЭФ-2025 произошло торжественное вручение. Помимо этого, Life.ru узнал, как у Мутко обстоят дела с китайским языком, который он порекомендовал начать изучать ещё в 2019 году.