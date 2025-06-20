Нефть, оружие и терроризм: Вассерман назвал пугающие последствия конфликта Израиля и Ирана
Вассерман высказался о последствиях конфликта Ирана и Израиля для России
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Ирано-израильское противостояние набирает обороты, и его отголоски неизбежно затронут каждого. Мировое сообщество может извлечь из этого краткосрочные выгоды, но и долгосрочные угрозы тоже имеют место. Об этом в беседе с сайтом MK.Ru сообщил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
К примеру, РФ в ближайшее времени может воспользоваться ростом цен на углеводороды. Не менее значительным окажется и потенциал на мировом рынке вооружений. Вассерман отмечает, что западные образцы демонстрируют меньшую эффективность по сравнению с иранскими, в которых прослеживаются российские оружейные традиции. Однако эти преимущества, вероятно, будут не слишком существенными.
Куда серьёзнее выглядят глобальные риски.Вассерман предупреждает о неизбежном всплеске террористической активности по всему миру.
«Как показывает опыт, в любой войне накапливаются люди, умеющие стрелять и взрывать, но совершенно неготовые работать. А в войнах, так или иначе связанных с исламским миром, такие люди чаще всего накапливаются очень стремительно. Есть основания полагать, что пушечное мясо для террористов скоро будет на мировом рынке довольно дешёвым», — полагает депутат.
Продолжительность противостояния журналист не берётся прогнозировать. По его словам, это зависит от скорости, с которой страны могут восполнять арсеналы. Здесь либо Иран и его производственные возможности одержат верх, либо западные поставки Израилю, осложнённые угрозой атак.
«Более того, боюсь, что (израильский премьер-министр Биньямин) Нетаньяху, начиная весь этот кошмар, не заглядывал так далеко. Для него главным было улучшить свое положение внутри страны», — полагает депутат.
Но не стоит забывать, что конфликт и вовсе может закончиться ядерной войной, вероятность которой куда выше нуля. К тому же политологи считают, что война Ирана с Израилем способна заставить страны НАТО напасть на Россию. При этом в Кремле уверены, что Тель-Авив будет продолжать обстреливать иранские города и дальше.