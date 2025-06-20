Нефть, оружие и терроризм: Вассерман назвал пугающие последствия конфликта Израиля и Ирана

Ирано-израильское противостояние набирает обороты, и его отголоски неизбежно затронут каждого. Мировое сообщество может извлечь из этого краткосрочные выгоды, но и долгосрочные угрозы тоже имеют место. Об этом в беседе с сайтом MK.Ru сообщил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

К примеру, РФ в ближайшее времени может воспользоваться ростом цен на углеводороды. Не менее значительным окажется и потенциал на мировом рынке вооружений. Вассерман отмечает, что западные образцы демонстрируют меньшую эффективность по сравнению с иранскими, в которых прослеживаются российские оружейные традиции. Однако эти преимущества, вероятно, будут не слишком существенными.

Куда серьёзнее выглядят глобальные риски.Вассерман предупреждает о неизбежном всплеске террористической активности по всему миру.

«Как показывает опыт, в любой войне накапливаются люди, умеющие стрелять и взрывать, но совершенно неготовые работать. А в войнах, так или иначе связанных с исламским миром, такие люди чаще всего накапливаются очень стремительно. Есть основания полагать, что пушечное мясо для террористов скоро будет на мировом рынке довольно дешёвым», — полагает депутат.

Продолжительность противостояния журналист не берётся прогнозировать. По его словам, это зависит от скорости, с которой страны могут восполнять арсеналы. Здесь либо Иран и его производственные возможности одержат верх, либо западные поставки Израилю, осложнённые угрозой атак.