Покалеченная в Дубае украинская модель Ковальчук начала говорить

Украинская модель Мария Ковальчук, получившая травмы в Дубае, начала общаться. Об этом сообщила её мать Анна в интервью для aif.ru .

«Сейчас мы находимся в больнице. Маша уже начала говорить, но пока не может подробно рассказать, что с ней произошло. Мне известны имена и фамилии виновных, они уже есть в списке у прокурора», — рассказала она.