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20 июня, 19:15

Покалеченная в Дубае украинская модель Ковальчук начала говорить

Мария Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu

Мария Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu

Украинская модель Мария Ковальчук, получившая травмы в Дубае, начала общаться. Об этом сообщила её мать Анна в интервью для aif.ru.

По её словам, девушка сейчас находится в медицинском учреждении.

«Сейчас мы находимся в больнице. Маша уже начала говорить, но пока не может подробно рассказать, что с ней произошло. Мне известны имена и фамилии виновных, они уже есть в списке у прокурора», — рассказала она.

Другие детали о состоянии дочери Анна не раскрыла.

В жизни искалеченной в Дубае украинки появилась новая напасть
В жизни искалеченной в Дубае украинки появилась новая напасть

Напомним, что в Дубае продолжается расследование нападения на украинку Марию Ковальчук, которую обнаружили на дороге с множественными переломами. Первоначальные версии случившегося обрастают новыми подробностями. Согласно данным полиции, девушка, работавшая в эскорте, незаконно проникла на территорию охраняемой стройплощадки, где получила травмы, упав с большой высоты. Однако родные и близкие Марии не согласны с этой версией. Для оплаты лечения девушки было собрано уже более 10 миллионов рублей, она перенесла восемь операций.

Анастасия Никонорова
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