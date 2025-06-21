В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отреагировали на распространяемую информацию о якобы имеющемся у официального представителя ведомства Марии Захаровой гражданстве Соединённых Штатов. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном Telegram-канал дипломатического ведомства.

В сообщении подчёркивается, что иностранные агенты вновь предприняли попытку дискредитации представителя МИД РФ, выпустив заведомо ложный видеоматериал. По утверждению пресс-службы министерства, подобные фейковые вбросы повторяются из года в год и не содержат никаких доказательств.